中国北方22气象站破高温记录极值

（联合早报网讯）6月15日起，中国北方出现持续大范围高温天气。中国国家气候中心透露，6月14日20时至6月15日20时，全国共有22个站点的日最高气温突破当月高温历史极值。

中新社报道，气象监测显示，15日白天，北京、天津、河北、内蒙古东南部、辽宁大部、山东北部等地出现35℃以上的高温天气，其中北京北部、河北东部、辽宁西部局地气温突破40℃，共22个气象观测站点刷新了6月历史记录。

据北京市气象局消息，15日16时，北京南郊观象台的最高气温已达38℃，大幅刷新了6月15日单日南郊观象台最高气温记录极值。据统计，1951年至今，南郊观象台6月15日的最高气温仅有4次达到或超过35℃，此前最高气温记录极值出现在2000年，为35.9℃。15日14时，辽宁义县气温达到41.3℃。

对此，中央气象台16日6时继续发布高温黄色预警：预计16日白天，内蒙古东南部和西部、辽宁中西部、北京、天津、河北大部、山东大部、新疆南疆盆地及沿天山地区等地有35℃以上的高温天气，其中，北京、天津、河北东部、内蒙古东南部、辽宁西部、山东半岛等地的部分地区最高气温可达37℃至39℃，局地可超过40℃。

与此同时，新疆迎来今年入夏以来范围最广的一轮高温天气，当地部分地区已连续发布高温橙色、红色预警。其中，鄯善县最高气温达到42℃；哈密市气象台6月14日发布今年入夏以来首个高温红色预警，比2016年提前了34天。

中央气象台首席预报员孙军表示，北方出现大范围高温天气，主要是受到大陆高压的持续控制。暖高压控制下，天气特别晴朗干燥、日照充足，加之这些地区地表植被较少，白天气温上升很快，就会形成干热天气。不过，北方高温的特征是，虽然白天气温高，但到了夜间，气温下降得也较为迅速，昼夜温差大。

孙军认为，通常从5月中下旬起，华北、东北、新疆等地就易受到大陆高压控制，因此出现大范围高温天气并不算罕见。

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