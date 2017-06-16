美众院通过《台湾旅行法》鼓励各层级官员互访

（联合早报网讯）美国众议院外交委员会15日通过《台湾旅行法》草案，将在下个月送交参院外交委员会，若在参、众两院顺利通过，未来台美高层互访可望获得解禁，草案并鼓励美国与台湾“所有层级”官员互相访问。

自由时报报道，此草案是今年1月由众议员夏波、薛尔曼与外交委员会主席罗伊斯共同提出，草案中明确指出，“美国政府应鼓励美国和台湾在各个层面上进行访问”，类似草案去年9月也曾于参众两院讨论。此草案在参众两院通过后，仍须经总统特朗普签署，方能成为正式法律。

除草案原始提案人夏波，包括罗伊斯、薛尔曼、艾许、魏格纳、约霍、萝丝蕾婷娜、比格斯、柏吾、狄亚士巴拉特、拉玛法等美国两党众议员也参与草案联署。

由于台美1979年终止外交关系后，台湾总统、副总统、行政院长、外交部长与国防部长至今仍无法访问华府，美国过去虽曾派阁员访台，但通常避开敏感的国防、外交官员，多以商务、教育等方面交流为主。

台湾人公共事务会会长陈正义在新闻稿中强调，美国领土应该由美方决定谁可以到访华府，而非北京政府；陈正义强调，“现在正是美国让台湾的总统及其他高层官员来到华盛顿特区自由访问的最佳时机”。



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