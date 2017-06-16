香港立法会为梁振英举行饯别午宴

（联合早报网讯）香港特区立法会今天（16日）为行政长官梁振英举行饯别午宴。梁振英表示，本届特区政府卸任在即，将发表工作汇报，回顾及总览过去五年的工作。他感谢立法会给他本人、特区政府的支持、配合及监督，也感谢整个问责团队及公务员团队的努力。

中通社报道，梁振英表示，过去五年的社会福利经常开支增加了71%，新推出了长者生活津贴和低收入在职家庭津贴。过去五年空气里的三类主要污染物减少约30%，推出的举措之一是淘汰5万辆欧盟四期前的商用柴油车，无论是路边的空气质素，或者大气空气质素都比五年前有所改进。这些数字都会在这份五年的《施政汇报》中向社会报告。

梁振英指出，回顾过去五年，在行政和立法的互动过程中，可能有些过程并不是太享受，但互动完后，那种成果是行政和立法机关互相能够做出来给香港市民享受的，包括很多需要立法会拨款才能做到的一些福利政策以及在环保方面的工作等。

梁振英又表示，在香港的政治体制中，根据《基本法》的规定，行政机关和立法机关的互动是最多的，而且亦是最重要的。相信在新一届特区政府就任后，立法机关和行政机关能够继续各司其职，为香港社会、为香港市民尽职尽责。

立法会主席梁君彦表示，过去五年梁振英为香港市民服务，维持香港繁荣发展，并在房屋、基建、扶贫、安老、环保等多方面改善民生，作出不少贡献。行政长官即将卸任，祝愿他往后在不同的领域，继续发挥才能，服务市民。

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