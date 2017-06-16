甘肃原副省长虞海燕涉受贿罪被查及“双开”

（联合早报网讯）据中国最高人民检察院网站今天（16日）消息，最高检日前经审查决定，依法对甘肃省委原常委、原副省长虞海燕以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。相关部门另决定给予其开除党籍和公职处分，收缴其违纪所得，将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

中新网报道，经查，虞海燕严重违反政治纪律和政治规矩、组织纪律，毫无党性原则和组织观念，搞团团伙伙，培植私人势力，对抗组织审查，拉拢腐蚀纪检干部和巡视干部，打探巡视信息，干扰监督执纪工作；变公务接待场所为个人奢靡享乐据点，长期占用企业提供的住房和车辆；利用职权为亲属经营活动谋利，纵容、默许亲属利用其职务影响谋取私利，违规从事营利活动，收受礼品、礼金，搞权色交易；并违规将国有企业大额资金外借。其中，利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪。

虞海燕是今年落马的“首虎”，也是中国共产党十八大以来甘肃被查的第二名省部级官员。今年56岁的虞海燕是浙江义乌人，工学博士，至少有20年国企从业经历，1982年毕业后便长期任职于钢铁行业，并在酒钢集团任职多年，历任总经理助理、副总经理兼总工程师、总经理等，其后转任甘肃省国资委主任、副省长、省委常委、兰州市委书记等职。

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