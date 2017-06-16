郭文贵官司缠身 三前下属被判刑 海航又喊告

（联合早报网讯）在美国频频“爆料”引发舆论关注的中国富商郭文贵近来官司缠身。辽宁省大连西岗区法院今天以骗取贷款罪等罪名，判处郭文贵三名前下属相应刑罚，并判处郭文贵旗下的北京盘古氏投资有限公司罚金2.45亿元（人民币，下同，约5000万新元）。

另一方面，被郭文贵“爆料”的中国海航集团昨天深夜也发布声明，称郭文贵已经给海航集团造成了商誉和经济损失，海航集团将坚定地通过法律途径追究郭文贵的法律责任。

据新华社报道，大连市西岗区法院今天上午对北京盘古氏投资有限公司和盘古氏公司高管和职员吕涛、解洪淋、杨英骗取贷款，吕涛、解洪淋骗购外汇案进行一审公开宣判。

法院认为，吕涛、解洪淋、杨英在单位犯罪中，受郭文贵指使实施骗取贷款犯罪行为。法院判处吕涛有期徒刑两年三个月；解洪淋有期徒刑两年，缓刑三年；杨英有期徒刑两年，缓刑三年。

报道说，法院宣判后，被告单位诉讼代表人、三名被告人均当庭表示服从法院判决，不上诉。

报道还披露，郭文贵旗下的北京盘古氏投资有限公司、北京政泉控股有限公司有关人员涉嫌犯罪系列案，又有三起案件被检方提起公诉。其中，大连市检察机关已决定对北京盘古氏公司有关人员涉嫌职务侵占罪、故意销毁会计凭证罪依法提起公诉，河南省开封市检察机关已决定对郭文贵为实际控制人的河南裕达置业有限公司及职员涉嫌骗取贷款、票据承兑罪依法提起公诉。

此外，该系列案中有关犯罪嫌疑人涉嫌强迫交易、行贿、挪用资金、非法拘禁等案件，有关司法机关正在依法推进中。

北京分析人士指出，法院明确指出郭文贵三名前下属涉嫌犯罪是受郭文贵指使，表明郭文贵也明确涉案。同时，新华社披露了郭文贵旗下公司还有三起案件被公诉的消息，分别涉及职务侵占、销毁会计凭证、行贿、非法拘禁等罪名。这些案情可能比今天被宣判的骗取贷款更严重，郭文贵作为这些公司的实际控制人，当然也脱不了干系。

这名人士认为，通过以上官司，中国官方要证明郭文贵是一名涉及多个案件的犯罪嫌疑人，官方通过国际刑警组织通缉郭文贵，有充分的证据。

针对郭文贵近期指中国高层领导及亲属大量持有海航集团的股权，海航集团先是在昨晚发布声明决定起诉郭文贵，今天又透过中国媒体强调，海航集团股权结构的形成过程合法合规，没有任何中国官员及其亲属持有股份，海航集团的股东将陆续把股权捐赠给公益基金会。

除郭文贵“爆料”外，一些中国媒体近期也指海航集团海航集团的股权结构复杂神秘。6月7日，英国《金融时报》曾发表文章，称一个名为“Guanjun”的隐形人物是海航集团最大、最神秘的股东。

据第一财经网报道，海航集团今天对此回应称，“Guanjun”是作为私人投资者间接持有海航集团股份，但不是最大股东。目前，海航集团的单一最大股东为海南省慈航公益基金会。

慈航基金会是一家非营利性公益组织，由海航集团发起设立。2013年4月，海航集团董事局主席陈峰宣布，海航集团将向慈航基金会捐赠第一期价值30亿元的股权，用于开展慈善事业。

海航集团今天对第一财经表示：“为保证慈航基金会永续的生命力，海航高管在离职或离世后，将把通过股权激励制度获得的股权捐赠给慈航基金会。”

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