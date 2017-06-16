亚行4.58亿欧元贷款将用于京津冀大气污染治理

（联合早报网讯）亚洲开发银行、国家开发投资公司、中国投融资担保股份有限公司今天（16日）在北京启动一个投融资促进项目，项目由亚行提供贷款4.58亿欧元，贷款支持期限可达15年，总投资规模将超过270亿元人民币，用于京津冀及周边地区的大气治理。

新华社报道，当天启动的项目全称为“京津冀区域大气污染防治中投保投融资促进项目”。据项目实施方中投保介绍，其贷款资金将投向京津冀及周边区域，支持优化能源结构、移动源污染防治、工业企业污染治理及面源污染治理等类项目的实施。

在资金运营和管理方面，中投保将使用增信、投融资两种手段。即，对于中小企业，可直接进行股权投资；对于大型企业，可通过贷款方式进行债权支持；对于向金融机构申请贷款过程中存在增信需求的成长期和成熟期企业，可为其提供增信服务；还可向融资租赁公司提供转贷服务等。

据中投保预计，项目完成后，京津冀区域将节约标准煤消耗量4020万吨，减少二氧化碳排放855万吨，减少排放烟气3800亿立方米，烟尘78万吨，二氧化硫51万吨，氮氧化物36万吨，较大地促进京津冀区域空气质量的提升。

事实上，这已经不是中投保第一次接触节能环保项目。早在2003年，中投保就为“世界银行／全球环境基金中国节能促进项目”（二期）提供贷款担保。通过担保累计支持148个项目，总投资10亿元人民币，节约标准煤59万吨／年，减排量38万吨碳／年等。

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