江苏丰县爆炸案 四名重伤员脱离危险

（联合早报网讯）江苏丰县爆炸案处置指挥部今天（16日）透露，伤员救治工作有序展开，有四名重伤员脱离危险。

15日16时48分，江苏省徐州市丰县创新幼儿园门口发生爆炸事件，导致多人伤亡。受伤人员在丰县人民医院、中医院接受救治，重症人员陆续转至徐州市有关医院救治。

经公安机关经现场勘查、调查走访、视频监控调取、物证检验和DNA比对等工作，认定爆炸案系许某某（男，22岁，徐州市泉山区人）自制爆炸装置所为，其已当场被炸身亡。

与此同时，国家卫生计生委应急办杨峰副主任抵达医疗救治现场进行指导。迅即从北京协和医院、北大人民医院、同仁医院、天坛医院、首都医大附院、儿童医院、北京六院、上海华山医院、瑞金医院派出14名专家抵达现场进行指导。

江苏省卫计委第一时间组派专家，分别从省人民医院、徐州儿童医院、无锡第三人民医院、南京脑科医院及徐州市中心医院、徐州医科大学附属医院、解放军第97医院等省、市紧急医学救援基地派出胸外、脑外、普外、骨科、急诊、ICU、儿科、心理干预等专家到各救治医院现场开展救治。

各救治医院都成立抢救小组，对危重病人按照“一对一”的原则，组成抢救治疗小组，全力抢救。截至目前，受伤人员已全部得到积极、有效的救治。确保最大限度减少死亡人数、最大限度减少伤残人数。

截至16日14时，江苏丰县爆炸案已造成八人死亡，65人受伤，其中八人重伤，重伤人员中已有四人脱离生命危险。

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