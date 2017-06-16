首轮中美外交安全对话将在华盛顿举行

（联合早报网讯）中国外交部发言人陆慷在今天（16日）举行的例行记者会上介绍，经中美双方商定，首轮中美外交安全对话将于21日在美国华盛顿举行。

据央视新闻客户端报道，根据中美元首海湖庄园会晤达成的共识，经双方商定，首轮中美外交安全对话将于6月21日在美国华盛顿举行。中国国务委员杨洁篪将同美国国务卿蒂勒森、国防部长马蒂斯共同主持上述对话。中央军委联合参谋部参谋长房峰辉等将参加。届时，双方将就中美关系及其他共同关心的重要问题深入交换意见。中方愿同美方共同努力，推动对话取得积极成果。

中国国家主席习近平4月6日至7日在美国佛罗里达州海湖庄园同美国总统特朗普举行中美元首会晤。中国外交部网站称，双方决定成立外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话四个高级别对话机制。

近日，蒂勒森在国会出席国务院2018财年预算的听证会时表示，朝鲜问题将是这次对话的首要问题。蒂勒森称，在对朝鲜施压方面，中国采取了看得见的行动，但是他希望中国在这方面给予更多的帮助。

中青在线指，两国关系的未来将是另一个重要对话议题。蒂勒森在多场听证会上称，美中关系正处于一个拐点，存在发生冲突的风险，对话将围绕两国如何在未来50年维持一种稳定和没有冲突的关系。

蒂勒森表示，美国无法阻止中国的经济发展，而是不得不适应这一增长。但这种经济增长转换成开始威胁美国国家安全的势力范围时，美国将不会允许中国将贸易武器化。

根据蒂勒森描述，对话还将涉及台湾问题、南中国海岛礁建设与军事化问题。

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