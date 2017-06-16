上海迪士尼开幕一周年 接待游客逾1100万

（联合早报网讯）上海迪士尼度假区今天（16日）迎来开幕一周年。从2016年6月开幕至今，上海迪士尼乐园已接待超过1100万名中外游客，华特迪士尼公司董事长兼首席执行官罗伯特·艾格（BobIger）将其称为“巨大的成功”。

中新社报道，除了当天清早举行了特别的开园仪式外，盛大的周年庆典仪式当晚在上海迪士尼乐园内的奇幻童话城堡前举行。代表过去、现在和未来的幸运许愿灯笼在乐园上空冉冉升起，伴随着现场响起的《当你对着星星许愿》中文版，奇幻童话城堡的外墙上投射出上海迪士尼度假区一年来值得纪念的时刻，以及来自游客分享的视频和照片。这场蒙太奇效果的视觉盛宴带领所有现场来宾和游客共同回顾这座“原汁原味迪士尼，别具一格中国风”度假区的过去一年。

上海迪士尼度假区自开幕以来，备受国内外游客的青睐。度假区已宣布开幕后的首个扩建项目，一个全新的、沉浸式的、以《玩具总动员》故事为主题的园区，并计划于2018年开幕。华特迪士尼乐园和度假区主席包正博说：“现场一切进展顺利，届时会有新的迪士尼朋友和全新的冒险。”

正博表示，上海迪士尼乐园在本月早些时候就迎来了第1100万名游客，“实现这个里程碑的速度超出了我们的设想”。不仅如此，中外游客对上海迪士尼乐园的评价和满意度普遍较高，“游客待在乐园的时间超出了我们的预期，平均长达九小时”。

此外，上海迪士尼度假区开幕一周年来，还产生了一连串趣味横生的信息。比如开幕至今，如果把上海迪士尼乐园售出的玉米热狗和火鸡腿首尾相连，累计长度将相当于377座“中国第一高楼”上海中心大厦的高度；如果把上海迪士尼度假区售出的米奇帽与米奇发箍两端相连，累计长度超过80公里，相当于上海到苏州的距离；“米奇童话专列”日间主题巡游已累计演出近600次，走过的巡游路线长度已超过上海黄浦江长度的四倍；“米奇童话专列”日间主题巡游中，木兰花车是全世界最重的迪士尼花车，重量超过16吨；上海迪士尼乐园已售出17万只气球，足以吊起一幢房子；上海迪士尼度假区每天售出超过5吨米饭，开幕至今售出的米饭总重量相当于55头亚洲象的重量。

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