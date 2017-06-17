韩中财长时隔11个月会晤 讨论经济合作

（联合早报网讯）韩国经济副总理兼企划财政部长官（部长）金东兖16日在济州出席第二届亚投行（AIIB）年会，并与中国财政部长肖捷举行会晤，距离韩中两国财长上次会晤时隔11个月。本次会晤是否能在“萨德”问题上理出头绪备受瞩目。

韩联社6月16日报道称，据韩国企划财政部介绍，两国财长在会晤中再度确认，两国经济合作关系在迎来韩中建交25周年之际仍然稳固，并一致认同在推动区域发展的进程中，亚投行对基建的投资十分重要。双方商定作为域内主要创始会员国，将继续通过亚投行展开合作。

据悉，双方没有讨论中方为反对在韩半岛部署“萨德”而采取的经济报复措施。两位财长原计划会晤30分钟，之后延长到1个小时。

韩中两国财长上一次会晤是在去年7月，时任韩国经济副总理兼企划财政部长官柳一镐在中国成都举行的二十国集团(G20)财长和央行行长会议上会见中国时任财长楼继伟。

报道称，去年7月韩国和美国宣布在半岛部署“萨德”后，中方开始实施“反萨”措施。为解决该问题，韩国政府曾试图推进韩中高级别会晤，但未能取得成果。今年3月，韩国前经济副总理柳一镐在德国巴登巴登出席二十国集团财长和央行行长会议时曾尝试与中国财长肖捷举行会晤，但被中方拒绝。4月在美国华盛顿举行的二十国集团财长会议及国际货币与金融委员会（IMFC）系列的会议上双方会晤也未能举行。

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