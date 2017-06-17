巴拿马政界人士：与中国建交带来“太多太多机遇”

（联合早报网讯）巴拿马政界人士连日来接受中新社记者采访时表示，为中巴两国建交感到高兴，并相信两国关系正迎来积极发展的更多可能性。

中新社报道，巴拿马中国友好协会主席奥伊登·奥尔特加·杜兰（Oyden Ortega Duran）说，巴拿马与中国此时建交，非常重要，亦极具积极意义。中国在巴拿马经济中举足轻重，不仅是巴拿马运河的第二大用户，也是科隆自贸区的最大商品供应国。他相信，建交将令双方在商贸、投资、文化交流等各个领域的关系进一步提升。

巴拿马首都巴拿马城市长何塞·布兰登（Jose Blandon）说，实现建交这一步需要过程，需要巴方作出政策调整。常与华人社区打交道的他说，自己能感受到，大家等待两国建交这一天已经很久了，“我们也为此感到非常高兴。巴雷拉总统朝着正确的方向迈出了一大步。”

展望建交后可以尽快“行动起来”的领域，奥尔特加看好旅游业。他相信，巴拿马会吸引更多中国游客，商业领域也将同样受惠。

布兰登相信，两国建交会为中国投资者和华人企业营造更稳定、更友好的投资环境。他希望，能有更多中国企业进驻巴拿马。

布兰登说，巴拿马拥有众多的华人人口和较高的中文使用率，有不少美味的中餐馆，中国文化与巴拿马文化相交融，这些都有利于中国投资者更容易地在巴拿马建立业务，或将巴拿马作为拉丁美洲业务的总部。“这也是我们正在推进的”，他说。

巴拿马现有人口400余万。有数据显示，旅巴华侨华人总数超过15万。

布兰登15年前曾到访北京、上海、大连，他说，这些中国城市都很漂亮。两年前，他访问了深圳，并对那里的基础设施建设及高科技行业发展留下深刻印象。

奥尔特加则表示，自己已经关注到中国提出的“一带一路”倡议，以及中国为此举办的国际合作高峰论坛。他说，这一倡议对全世界都有重要而积极的意义，大家都期待能抓住难得的发展契机。

奥尔特加认为，巴拿马连通大西洋与太平洋、联结北美与南美。巴拿马拥有的特殊地理位置与“一带一路”有着相当的契合。对巴拿马来说，与中国建交，一定将带来“太多太多机遇”。



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