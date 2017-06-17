两广地区连遭强降雨 航班延误多地受灾

（联合早报网讯）6月15日8时至16日17时，受西南季风影响，广东省出现大范围暴雨到大暴雨，局部特大暴雨降水。13日以来，广西也被连续强降雨天气笼罩，多地出现洪涝灾害。

据广东省防总通报，本次强降雨主要集中在汕尾、惠州、深圳、揭阳、河源、东莞、清远、广州等地。根据统计结果，上述时段内雨量大于300毫米的站点有六个，大于50毫米的站点有1033个。

16日凌晨至中午，汕尾市城区、海丰、陆丰等地出现城乡内涝、山体滑坡等灾害。汕尾市三防指挥部16日10时发布防汛Ⅱ级应急响应。据悉，该市及时出动武警、消防、供电等救援力量和冲锋舟等救援装备，共计转移群众4005名。

此外，受强本次降雨影响，广东省内部分中小河流水位出现明显上涨。16日16时，惠州市惠阳区淡水河淡水水文站出现18.63米洪峰水位，超警戒水位0.03米。目前，各大江河水位均在警戒水位以下。

据广州白云机场16日傍晚通报，受雷雨天气影响，该机场当日逾300航班取消或延误。当日17:14，该机场启动今年以来首个大面积航班延误橙色预警。截至当日18:30，延误一小时以上未出港航班88班，进出港取消航班227班，备降外地27班。

广西气象局介绍，受切变线和弱冷空气影响，6月13日以来，桂北、桂西出现暴雨、局地大暴雨天气；15日晚间，广西各地雨势再度加强，河池、柳州、百色等出现大暴雨，多地相继启动暴雨红色预警。

广西气象局14日启动重大气象灾害（暴雨）三级应急响应，要求各相关部门立即进入应急响应状态。广西多条江河水位持续上涨，16日11时，广西水文水资源局发布今年首次洪水蓝色预警。

由于强降雨天气持续影响，广西有七市六个县（区）出现洪涝灾害，多地城市道路出现严重积水，城市交通受影响；在农村，不少农田被雨水浸泡；部分地区出现山体滑坡、房屋倒塌等灾害。

广西民政厅救灾处16日12时统计，本轮强降雨灾害已造成6.27万人受灾，紧急转移安置693人，因灾死亡两人，农作物受灾面积4.56千公顷。

广西气象局预测，未来一周广西仍将持续多降雨天气，广西多条江河水位仍会上涨。

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