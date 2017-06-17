涉违法放贷 台永丰金董事长何寿川北检复讯

（联合早报网讯）台湾永丰金融控股公司去年才捲入鼎兴牙材诈贷案，不料今又涉及三宝建设违法放贷逾50亿元（新台币，下同）案，以及利害关系人交易等。

据自由时报报道，台北地检署昨天（16日）指挥调查局搜索永丰金及其负责人何寿川住所等13处，并以犯罪嫌疑人身分约谈何寿川、张杏如夫妇、三宝董事长李俊杰、廖怡愍夫妇，以及证人共23人；今天（17日）凌晨3时左右，永丰金控总经理游国治、何寿川先后移送北检时，均不发一语，进行庭讯。今天清晨6点多，张杏如、永丰银营运总督导陈佳兴被检方讯后请回，两人离开北检时，一路不发一语。

昨晚7时许，工业银行前董事叶锐生，以及曾任永丰银联贷科长的李伟嘉，先后被移送北检複讯，历经约两小时庭讯后，两人均以证人身分请回；昨晚10时许，何寿川妻子张杏如与李俊杰妻子廖怡愍也被移送北检，同样低头不语。

检调调查，三宝案可概分为三大部分，首先是永丰金孙公司（GC公司）涉违法超贷三宝逾50亿元案；第二，何寿川涉违反“产金分离原则”，而永丰金放款给三宝，又却投资三宝辖下Giant Crystal发行的可交换公司债；第三则是永丰金贷款给三宝相关公司Star City，但何寿川的配偶张杏如竟在Star City担任董事，涉嫌违反利害关系人交易；全案是否涉及不法，仍待检调调查厘清。



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