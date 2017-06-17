台巴断交 巴拿马要台湾30天撤外馆

（联合早报网讯）巴拿马日前与台湾闪电断交，据了解，巴拿马要求台湾在30天内完全撤离，但台湾希望至少有两至三个月的撤馆期，目前双方仍在协商中。另，大使馆撤离后，台湾是否会与巴方互设经贸办事处，据悉台湾“没有预设立场”，优先考虑“国家”尊严与利益，双方代表仍在商谈中。

自由时报报道，巴拿马总统瓦雷拉日前突然宣布与中国大陆建交，并与台湾断交；台湾驻巴拿马大使曹立杰已于今天（17日） 清晨返抵台湾。

据了解，前天晚上台湾人员和巴拿马代表商谈，巴拿马方面希望台湾在30天之内办妥撤馆事宜，但由于待办事项繁多，台湾认为时间太短，也提出相对提案，希望有两到三个月的撤馆期间。

依照外交惯例，巴拿马驻台大使馆的撤馆期限也是采取互惠平等原则处理。目前巴拿马方面仅回应表示会考虑台湾提案，但还要再请示，确切撤馆期限皆未定案。

另，巴拿马副外交部长路易斯因卡皮耶日前表示，希望在巴拿马和台湾互相设立商务办事处，维系双边贸易关系。关于此事，一名政府官员表示，台湾必以保障台商、国家尊严与国家利益优先考虑，目前“没有预设立场”，由台湾代办官员和巴拿马外交部官员协商中，“都还没有最后决定”。该官员也指出，包括台巴投资保障协定（FTA）等在内的协定，“目前暂时仍然有效”。



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