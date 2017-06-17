美国务卿称中美可能在亚太地区爆发冲突

（联合早报网讯）美媒称，美国国务卿蒂勒森6月14日在国会作证时表示，中美关系正处于一个拐点。他警告说，中美两国可能在亚太地区爆发冲突。

据美国之音电台网站6月16日报道，蒂勒森说：“中美关系正处于一个拐点。他们看到这一点，我们看到这一点。我们的谈话围绕我们将如何在今后50年在中美两国之间维持稳定和没有冲突的关系上。”

这位美国最高级外交官是在被问到美国如何避免陷入一个守成大国与新兴大国之间不可避免会爆发冲突的所谓“修昔底德陷阱”的问题时做出上述表示的。

报道称，随着中国的崛起，北京日益倾向于使用经济杠杆，来实现他们的目的。美国的国会议员担心，中国正在扩大他们对美国传统盟友的影响力。

蒂勒森在听证会上表示，美国无法抑制中国的经济增长，因此不得不适应。但是当这种经济增长转换成开始“威胁”美国国家安全的势力范围时，它开始扰乱使得两国过去50年在没有冲突中生活的条件。

蒂勒森同一天在众议院外交关系委员会作证时表示，美方正在讨论中美两国今后50年会发展什么样的关系，以确保进入另一个稳定与没有冲突的时代。他说，在这些讨论中，台湾地区是其中的一个大的组成部分，朝鲜是一个大的组成部分，中国在南海的行动也是这个讨论中很重要的一部分。

报道称，最近两天，蒂勒森分别在国会参众两院的外交关系委员会与拨款委员会就国务院2018财年预算案出席听证会。



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