中国C919大飞机订单已达600架

（联合早报网讯）中国自主研发的干线商用客机C919自立项以来没有就订单数量发愁。为了表现出对国产民机制造业的支持，中国本土的航空公司与租赁公司已经提前抛出数量庞大的订单。

华夏时报报道，中国光大银行旗下的光大金融租赁股份有限公司（下称光大租赁）在6月13日宣布成为C919的新客户，其在京与制造商中国商用飞机有限责任公司（下称中国商飞）签订了30架C919机型的购买框架协议。

自此C919总订单量已经达到了600架，客户达到24家。如果考虑到这只是中国商飞的首款干线飞机产品，并且刚刚在上个月才完成首飞，还将经历漫长的飞行测试阶段以及适航审定过程，这一订单数量足以让制造商对这架飞机在商业上获得成就保持足够的信心，当然前提是能够按计划交付并取证。

光大租赁由中国光大银行股份有限公司、武汉新港建设投资开发集团有限公司和武汉市轨道交通建设有限公司共同出资设立，是一家全国性金融租赁公司，于2010年5月开业，注册资本37亿元人民币，注册地湖北省武汉市。

目前C919所获得的订单中，来自租赁公司的订单数量超过四百架，成为这一项目最大的支持者。而租赁公司在新的民机项目中所起到的作用越来越重要也是全球航空制造企业所面对的现实变化，这也和航空公司越来越多通过融资租赁或经营性租赁等方式扩张运力有关。

中国光大银行行长张金良在签约仪式上表示，发展大型客机既是中国梦的重要组成部分，也是满足国内外快速增长的民航运输需求的重要举措。光大金融租赁一直对C919大型客机研制和生产保持热切关注。光大金融租赁将一如既往地支持国产民机发展，并以C919腾飞为契机，为我国航空制造业和运输业加速发展助力。未来，我们还将继续与中国商飞公司就飞机研制、海内外市场营销等方面进行更为广泛、深入的合作。

值得注意的一点在于，与光大租赁同为光大系企业的光大金控上个月宣布将与亚洲最大的低成本航空企业马来西亚亚洲航空集团在中国组建合资低成本航空公司，而亚洲航空方面也在不同场合暗示有可能会购买C919客机。

目前C919已经进入飞行测试阶段，有望在2020年前后开始向客户交付。如果可以如愿在适航取证方面获得进展，那么对于目前相对较为松散的订单数量而言在进入商用航空市场领域具有更大的意义。

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