台法务部驳斥侵害陈水扁人权指称

（联合早报网讯）台湾前总统陈水扁医疗小组的陈永兴医师今天（17日）表示，医疗专业非台中监狱能说三道四，前总统陈水扁身体出问题，中监侵害医疗人权，应撤换典狱长，法务部长邱太三也要道歉；法务部说，不必道歉。

联合新闻网报道，法务部官员受访表示，尊重陈水扁医疗小组说法，法务部矫正署台中监狱依法行政，法务部支持中监，本事件没政治力介入，也没道歉必要。

中监要求陈水扁下次申请保外就医展延时，须提出第两家医学中心诊断报告；法务部次长陈明堂昨天（16日）说，未要陈水扁换医师。外面质疑法务部偏颇，原来医疗团队没换，法务部也未指定医师或医院，由陈水扁自己找。

陈水扁医疗小组副召集人陈顺胜、陈永兴等上午在立法院举行记者会，陈永兴表示，“天大的笑话”，典狱长懂医学吗？凭什麽挑战陈顺胜？用非医疗专业批评在海内外甚受敬重的医师，台中监狱侵犯医疗人权，更破坏陈水扁的医病关系。

他说，如果邱太三不道歉，就是侵害受刑人权，应下台。总统蔡英文不懂什么事是正确吗？不想特赦就不要讲那些藉口。明知陈水扁的司法审判有问题，就要执行人民授权总统特赦的权力。

陈顺胜表示，陈水扁保外就医后，中监及法务单位从未联系他询问陈水扁病情。中监的公文很奇怪，好像不是事务官所写，其中有很粗鲁的文字。

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