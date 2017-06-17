河北省保定市三幼儿疑被老师用注射器扎屁股

（联合早报网讯）河北省保定市三名家长昨天（16日）下午告诉媒体，他们的孩子被幼儿园老师用注射器扎屁股。而园方则称，老师只是用不带针头的注射器吓唬了孩子，并未用针扎。目前，两名涉事老师已被停职，当地警方介入调查此事。

据燕赵晚报报道，家长李先生介绍，他的儿子小松（化名）今年4岁，在幼云幼儿园上中班，6月15日傍晚，他因感冒身体不舒服，从幼儿园接了孩子后，顺便到附近诊所打针。在诊所里打针时，他对旁边的儿子说：“你要是不听话，也给你打针！”没想到儿子回答：“已经在幼儿园里打过了。”

他心生奇怪，追问儿子是不是打预防针，结果儿子一番话让他大吃一惊：因当日午饭后看电视时吵闹不听话，班上任老师用针管扎了他和另外两个男童的屁股，并分别说出了姓名。李先生随后与两个孩子的家长取得了联系，并得到证实。

昨日上午，三名孩子家长找到幼儿园当面询问情况，并向警方报了案。通过调取教室里的监控录像发现，6月15日中午11时30分许，班里的任老师和宋老师一起，先后将小华、小乐和小松拖到监控左下角位置，随后有明显的扒掉孩子裤子，和用针管扎孩子屁股的动作。

但两名老师坚称，她们使用不带针头的注射器扎了孩子屁股，只是为了吓唬一下。目前，两名涉事老师已经被停职，幼儿园正等待警方调查结果，以做进一步处理。

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