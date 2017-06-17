海峡论坛聚焦一代一线 供台青6000就业机会

（联合早报网讯）第九届海峡论坛今天（17日）在厦门拉开序幕。今年论坛聚焦“一代（青年一代）一线（基层一线）”，推出2600个就业职缺及3100多创业席位，福建更推出3500万（人民币，下同）扶持基金，便利台湾青年创业、就业。此外，本届论坛首次与旺旺中时媒体集团合办“金点子创意大赛”，汇集两岸青年创意。

中国时报报道，本届海峡论坛以“扩大民间交流、深化融合发展”为主题，聚焦大会活动、青年交流、基层交流与经贸交流四大板块，共21项活动及同期举办15项各类活动。中国大陆全国政协主席俞正声出席，台湾方面也有国民党主席洪秀柱等各界人士8000多人出席。

大陆今年对台工作渐由“三中一青”转为强调“一代一线”，因此论坛针对台青推出各类项目，举办包括金点子创意大赛、海峡青年论坛及两岸青少年新媒体文创论坛等活动。

论坛组委会办公室副主任、福建省台办副主任钟志刚昨在新闻发布会指出，为便利台青赴陆就业、创业，今年论坛面向台青推出2600多就业职缺、600多实习机会，及逾3100个创业职位，范围涵盖大陆国企、民企及台企。

钟志刚强调，青年是两岸关係发展的未来，为满足两岸青年交流需求，福建备妥3500万创业扶持基金，并设多个台青创业基地，已吸引2497位台青赴闽。

值得一提的是，连办八年的海峡论坛今年加码八项新活动。其中，首次与旺旺中时媒体集团合办“金点子创意大赛”活动，透过网站、，面簿及网红直播，成功征集152项活动策划案。

为加强两岸基层交流，钟志刚说，除两岸社区、村里对接活动，今年还举办两岸百位新人集体婚礼，还有诸如闽台同名村镇续源之旅等两岸宗亲交流活动。

尽管当前两岸氛围不佳，但钟志刚表示，论坛如期举办，反映两岸基层民众要求扩大民间交流的愿望仍然强烈；论坛持续推动两岸民间交流向前发展，为两岸民众谋福祉初心不改，“海峡论坛会越办越好”。

今天下午，俞正声将在厦门与洪秀柱等台湾政党、县市代表座谈。至于论坛大会开幕式订18日上午在厦门人民会堂登场，由国台办副主任龙明彪主持，俞正声、国台办主任张志军及洪秀柱等都将出席并致词。

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