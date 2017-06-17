上海车牌拍卖价逼近9万元 参拍人数超24万

（联合早报网讯）上海车牌需求火爆，价格依旧居高不下。今天（17日），上海6月拍牌结果出炉，当月沪牌最低成交价和平均成交价分别为8万9400元（人民币，下同）、89532元，价格连续12个月超过8万5000元大关。

根据上海国拍网数据显示，本月上海车牌的参拍人数达到了24万4349人，沪牌投放额度为1万零312张，与今年平均水平基本持平。

中新社报道，市民赵洋本月再次与沪牌失之交臂，已经连续第三次参加拍卖的他动员“全家老小齐上阵”，也无济于事。

“黄牛”的生意也并不好做。每逢拍牌前，上海国拍公司门前按例会排起长龙，前来购买标书的市民将这里围得水泄不通，当然也不乏借机推荐“拍牌套餐”的“黄牛们”。

目前“代拍市场”中除了需要拍牌者付齐将近9万元的车牌费用之外，“黄牛们”还会收取一定的“代拍费用”，一般在1万元到3万元不等，其中的区别在于“代拍者”的专业度。这样计算，一块代拍的上海车牌“身价”基本超过10万元，“奢侈小铁皮”的称号名副其实。

不过据一位“资深黄牛”表示，因为拍牌的人数过多，自己的“团队”也未必保证一定能拍得中，只是“有资源”的他比“普通人”拍中车牌的概率要高。

此前上海交通委方面表示，上海将逐步调整机动车额度拍卖政策和外牌限行政策，有效减缓机动车保有量增速，从根本上控制停车需求的过快增长。

随着上海对外地牌照车辆限行的进一步收紧，沪牌的需求持续呈现火爆状态。对于每个月动辄超20万人的“拍牌大军”而言，每月投放的沪牌额度显得杯水车薪。就本月来看，中标率仅为4.2%，处在历史较低水平。



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