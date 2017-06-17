中欧武汉班列回程商品首次直接摆上超市货架

（联合早报网讯）来自白俄罗斯的液态奶、法国波尔多的葡萄酒，一系列琳琅满目的进口商品16日首次通过中欧武汉班列回程，直接摆上武汉城区超市的货架，有效缩短“一带一路”沿线美食与中国内陆普通市民之间的时空距离。

新华社报道，这次摆上武汉市中南路闹市区超市货架的进口商品，包括牛奶、红酒、啤酒、果汁和食用油等共五大品类、10多种商品。这些进口商品，从“一带一路”沿线地区厂家订购，到摆上武汉超市货架，中间耗时不到一个月。

负责中欧武汉班列的汉欧国际物流公司总监赵堂祥介绍，中欧武汉班列在扩大回程货源中，将“一带一路”沿线的特色食品作为重点拓展货源，目前已进口130多种商品。但过去受制于渠道因素，只能在企业自己一家直营店销售，难以满足市民需求。

据介绍，中欧武汉班列运营方与中商、中百和武商三大武汉本土商业集团经过磋商，将在今年上半年实现回程进口商品直接进驻各类商业体销售。下一步将有冰淇淋、蜂蜜和矿泉水等商品摆上超市货架。

赵堂祥说，为妥善运输各类食品，中欧武汉班列还与技术单位合作研发了自带油柜、发电机和定位系统的45英尺冷冻集装箱，可让集装箱内温度保持在零下25摄氏度到零上25摄氏度之间，方便红酒、牛奶等食品冷链运输。

截至6月上旬，中欧武汉班列去程和回程今年共发运班列124列，总共装载1.1万个标准集装箱，同比增长均超过35％。

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