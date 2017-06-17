国家发改委副主任张勇：中国环境质量进一步好转

（联合早报网讯）中国国家发展和改革委员会副主任张勇今天（17日）在2017生态文明试验区贵阳国际研讨会上表示，2013年到2016年，中国当时GDP能耗累计下降17.8%，以年均2%的能耗增速支撑了国民经济年均7.2%的增长，清洁能源比重由15.3%上升到17.7%，完成造林面积3.72亿亩，大气等环境质量进一步好转。

中新网报道，生态文明是人与自然和谐相处的文明形态，中国将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局，将绿色发展作为全面建成小康社会的重要引领，开启了生态文明新时代。

中国各地落实新发展理念，加快推进生态文明建设，在提高发展质量效益、释放绿色发展动能、优化国土空间布局、改善生态环境质量、提高能源资源利用效率、引导培育绿色生活方式、健全生态文明制度体系等方面持续发力，推动生态文明建设取得了新的积极进展和明显的成效。

张勇说，2013年到2016年，中国当时GDP能耗累计下降17.8%，以年均2%的能耗增速支撑了国民经济年均7.2%的增长，清洁能源比重由15.3%上升到17.7%，完成造林面积3.72亿亩，大气等环境质量进一步好转。

张勇表示，生态文明建设是一项长期的系统工程，随其不断深入，工作中还面临着一些体制机制的障碍，一些重大改革还需要进一步探索和实践。

对此，中国在2016年确定贵州、福建和江西三个省开展首批国家试验区建设，在生态文明体制改革国家级综合试验平台上，通过改革试验和实践探索，建成较为完善的生态文明制度体系，形成一批可复制、可推广重大制度成果，进而推动中国的生态文明建设。

探索实践中，山地省份贵州提出了发展绿色经济、建造绿色家园、完善绿色制度、筑牢绿色屏障、培育绿色文化的五个绿色，推动大生态与大扶贫、大数据、大旅游、大健康、大开发五个结合，发展生态利用型、循环高效大型、低碳清洁型、节能环保型四型产业。

张勇对“贵州实践”表示肯定。他说：“贵州作为首批国家生态文明试验区之一，必将以绿水青山就是金山银山的强烈意识，更加自觉践行绿色发展理念，着力建设成为长江珠江上游绿色屏障建设示范区，和西部地区绿色发展的示范区，为全国生态文明建设发挥示范引领的作用。”

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