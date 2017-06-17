上海医生成功为比利时女孩高难度断指再植

（联合早报网讯）复旦大学附属上海市公共卫生临床中心今天（17日）透露，该院骨科成功为一名比利时女孩实施高难度断指再植手术，这名外籍小女孩今天牵着妈妈的手，在父母“中国医生伟大”的赞叹声中开心出院。

中新网报道，六一儿童节17点，5岁的比利时小女孩和小伙伴在家中嬉闹，右手食指不幸被门夹伤，造成食指末节完全离断，指甲脱落，仅有屈肌腱相连。家人火速将女孩送至一外籍定点医院就诊。当时孩子父母被告知需做截指手术时，心理难以接受，遂决心另找一家医院试试。

当日夜里10点，复旦大学附属上海市公共卫生临床中心骨科主任陈秋接到同行的求救电话，马上联系国内著名手外科专家李文君。

深夜，女孩很快被送入手术室，该院骨科为其实施手外科显微手术。女孩右食指末节严重挤压后斜行断离，断面不整齐，局部软组织挫伤严重。李文君表示，“末节手指离断是断指再植手术中最为困难的一种手术，手术成功的几率相对不高，手术难度非常大，一般医生都会选择放弃，。”

但面对女孩父母的求救，孩子年龄小、右手食指对于今后生活十分重要，孩子还可能因手指畸形而带来的心理影响。手术团队决定“搏一下”。

手术中，在高倍率显微镜下，李文君精工细作，骨科周威力副主任医师与麻醉师默契配合。手术没有缩短指骨，而用最细的克氏针固定指骨，以免影响今后生长造成指节过短。经过3小时的奋战，小女孩离断的指体又回归了本位，由苍白转为红润。

手术成功只是完成了50%的希望，同样重要的是术后的专业治疗以及断指再植护理。骨科护理团队每一至二小时观察一次。两周后，小女孩再植指体历经两次波折，终于色泽红润、张力适中、毛细血管反应灵敏，再植手术宣告成功。

该中心主任朱同玉教授说，这一成功断指再植案例不仅填补了公卫中心骨科的显微外科空白，也填补了上海市金山区儿童断指再植的手外科空白。

免费试阅14天