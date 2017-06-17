新华社公布另两起郭文贵有关案件细节

（联合早报网讯）（北京/纽约综合电）中国官方继续加大对富商郭文贵的司法起诉力度，并曝光郭文贵旗下北京盘古氏投资有限公司“有关人员”被起诉职务侵占罪、挪用4亿资金（人民币，下同，8100万新元），骗取贷款、票据承兑罪的细节。

其中，郭文贵在2008年掌控天津华泰控股集团与掏空该公司资产的过程，也被披露。

新华社报道，辽宁省大连市西岗区人民检察院16日决定，对盘古氏公司有关人员等被告人涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪提起公诉。

报道详细介绍了该案的情节。报道称，大连市西岗区人民检察院指控，2008年，天津华泰控股集团股份有限公司法定代表人、董事长赵云安（另案处理）因涉嫌犯罪被公安机关刑事拘留，赵妻请托郭文贵帮助协调关系释放赵云安。

赵云安取保候审后，为兑现事成后借给郭文贵1亿元人民币的承诺，与郭文贵商定将自己控制的北京和达创新科技有限公司（天津华泰第一大股东）股权转让给郭文贵，以使郭文贵能实际控制天津华泰。双方当时口头约定股权转让款为3亿元，但郭文贵至今未支付。

同年7月，郭文贵指使被告人曲龙（原天津华泰公司董事、中垠投资发展有限公司实际控制人）等通过签署合作协议名义，将天津华泰资金的4亿余元资金转出，供郭文贵实际控制的政泉置业有限公司、盘古氏公司以及郭文贵个人使用。

2012年，郭文贵又指使高嵩（原北京盘古氏公司副总经理）、马楠（原北京盘古氏公司法务部总监）、程秀华（原北京盘古氏公司法务部经理）等人伪造一系列虚假协议和备忘录，并提起虚假民事诉讼，将4亿余元债务转至没有任何还款能力的郑州浩航公司，从而达到将这4亿余元非法据为己有的目的。

郭文贵面对的另一宗诉讼，是河南省开封市人民检察院起诉他涉嫌骗取贷款、票据承兑罪。

他被指控在2008年作为河南裕达置业有限公司实际控制人时，为了解决公司资金困难，指使时任裕达公司副总经理的马成（另案处理），被告人张新成（原裕达公司财务总监）、郭丽杰（原裕达公司副总经理）、肖艳玲（原裕达公司财务部副经理），通过注册成立空壳公司，伪造合同、虚构投资项目等方式，先后40余次从七家银行骗取贷款和承兑汇票共计14亿9500万元。

郭文贵授意将这些资金用于归还裕达公司债务、向北京盘古氏公司及境外转款等。报道称，至案发，尚有2亿1300余万元未归还。

此前，大连市西岗区人民检察院也已对盘古氏公司职员涉嫌故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪提起公诉。

另据路透社报道，人在纽约的郭文贵并没有立即回复该社的采访要求。不过，郭文贵本人早前指中国官方对他采取法律诉讼，目的是将他塑造成罪犯。

郭文贵过去几个月以来频频通过社交媒体对中国高层政治进行“爆料”。不过，流亡纽约的他也是官司累累，星期五（16日），他的三名前职员被法院判决骗取贷款等罪名成立。他也面对九家中国建筑施工公司到纽约州高等法院起诉他拖欠工程款，中国地产大亨潘石屹、著名媒体人胡舒立起诉他诽谤。

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