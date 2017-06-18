刘家义当选中共山东省委书记

（联合早报网讯）据新华社报道，中共山东省第十一届委员会第一次全体会议6月17日选举刘家义为省委书记，龚正、王文涛为省委副书记，当选为省委常委的还有李群、孙守刚、杨东奇、张江汀、陈辐宽、胡文容、邢善萍（女）、林峰海、王浩。中共山东省第十一届纪律检查委员会第一次全体会议选举陈辐宽为省纪委书记，明春德、刘凤岐、孙成良、孙丰华（女）为省纪委副书记。

刘家义简历

刘家义，男，汉族，1956年8月出生，重庆开县人，1976年8月加入中国共产党，在职研究生，经济学博士学位，高级审计师。

1980年2月四川省财政厅监察处办事员；

1984年12月起先后任四川省审计局二处副处长、综合处副处长；

1988年12月任审计署驻成都特派办干部；

1989年2月任审计署驻成都特派办审计一处处长；

1989年12月任审计署驻成都特派办副特派员；

1992年8月任审计署商贸审计司副司长；

1993年8月任审计署商贸审计司司长（其间：1995.09--1996.07在中央党校一年制中青年干部培训班学习）；

1996年9月任审计署副审计长、党组成员；

2007年7月任审计署党组书记、副审计长；

2008年3月任审计署审计长、党组书记；

2017年4月任山东省委书记，省人大常委会主任。

第十六届中央纪委委员、常委，第十七届、第十八届中央委员。



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