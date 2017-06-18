时隔近50年 中国第二次青藏高原大科考启动

（联合早报网讯）17日上午，时隔近50年，中国第二次青藏高原综合科学考察活动正式启动，首批江湖源科考队从拉萨出发。

据人民日报报道，在今后5—10年内，大批科研工作者将从冰川与环境变化、湖泊与水文气象、生物与生态变化、古生态和古环境等方面，对这个神秘的“地球第三极”进行大规模综合科考。

报道称，这次大科考旨在掌握青藏高原数十年的生态变化，并探究背后的原因。

据中国科学院青藏高原研究所研究员、本次科考协调组组长徐柏青介绍说，17日启动的首批江湖源科考，将深入长江源头格拉丹东雪峰、世界上最大的中低纬度冰特朗普若岗日、西藏第一大湖色林错等地，从古生态古环境、生态与生物环境、冰川与环境变化等方面对青藏高原进行科学考察。

据悉，平均海拔4000米以上的青藏高原，是中国及南亚、东南亚地区的江河源，被誉为亚洲乃至北半球气候变化的“启动器”和“调节器”，境内生态系统类型多样，野生动植物种类繁多，是世界上山地生物物种最主要的分化和形成中心。

近年来，青藏高原地区环境变化加剧。徐柏青表示，此次科考的核心任务之一，便是观测暖湿化给高原及周边生态环境带来的影响，评估其利弊，提出合理的资源保护与开发建议。

据介绍，中国的第一次大规模青藏高原综合科学考察，取得了大量第一手资料，填补了青藏高原科学研究的许多空白。



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