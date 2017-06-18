2017金砖国家运动会在广州开幕 习近平致贺信

（联合早报网讯）2017年金砖国家运动会17日晚在广州开幕。中国国家主席习近平致贺信，对运动会的召开表示祝贺，向参加运动会的各国嘉宾、运动员、教练员们表示欢迎。

据中新社报道，习近平说，金砖国家体育事业发展各具特色，本届运动会将为提高运动员竞技水平、普及传统体育项目、推动体育事业发展、促进人民友谊发挥积极作用。希望运动员们发扬风格、赛出水平、创造佳绩。

中国国家体育总局局长苟仲文在开幕式上宣读了习近平主席的贺信，并宣布运动会开幕。

据报道，2017年金砖国家运动会将于17日至21日举行，共有来自巴西、俄罗斯、印度、南非和中国的近300名运动员参赛。赛事共设篮球、排球和武术三个大项，10个小项。中国派出了32名运动员在内的53人代表团参加所有项目的比赛。

当天的开幕式上，来自中国的舞龙、舞狮表演队伍在金黄、火红的背景灯光下不断穿插、跃动，队形在交错间整齐有序；中华武术表演紧随其后，刀、枪、绳鞭、双节棍、判官笔、太极扇等表演争奇斗艳，刚柔并济的太极拳则显出从容不迫、中正平和的味道。

印度代表队也在现场进行了瑜伽表演，运动员们缓慢而不失力道的动作、专注而虔诚的眼神诠释了印度瑜伽的精髓，配合着现场响起的印度音乐，展现出一种异域风情。

据悉，开幕式当日进行了两场女排比赛，其中俄罗斯队3:0击败南非队，中国队直落三局战胜印度队。

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