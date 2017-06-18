世界男排联赛：中国队3比1胜澳大利亚队

（联合早报网讯）2017年世界男排联赛第二档次中国站比赛17日进入第二轮争夺，中国队迎战澳大利亚队，在先丢一局的情况下连胜三局，并以17：25、25：19、25：23和25：17，取得主场两连胜。

据中新社报道，本场比赛，中国男排派出的首发阵容为主攻季道帅、刘力宾，副攻陈龙海、饶书涵，二传詹国俊，接应江川，自由人童嘉骅。

开局，双方比分咬得非常紧，中国队江川大力扣杀连续得分，至第一次技术暂停时，中国队以8：6领先。此后，双方均有失误，澳大利亚队连续进攻占得先机，将比分追回。

第二局，江川的大力扣杀及跳发球接连为中国队得分，打出一阵小高潮。随后顽强的澳大利亚队稳扎稳打，逐渐缩小分差，双方一度战至13平。关键时刻，季道帅接连扣吊得分。江川连续发球得分，并强攻制造打手出界，以25:19扳回一局。

第三局开始，比分便交错上升，刘力宾扣杀得分，江川和饶书涵均在拦网上建功，迫使对手暂停，调整战术。随后两队比分胶着上升，多次战成平分。现场中国球迷呐喊助威声此起彼伏，受到激励的中国队员再展韧性，奋力扑救。带伤上场的江川发力，率先拿到局点，并拦网得分。

第四局，中国队一鼓作气，拦网连连得分。虽然澳大利亚队加强了对江川的拦防，但刘力宾大力扣杀，并最终一锤定音，锁定胜局。

赛后，季道帅接受采访时认为，队员们拼得不错，贯彻了主教练的战术，针对身材高大的对手，在速度和节奏上求变化，取得成效。但还需要提升心理优势。

澳大利亚队主教练马克·雷博评价中国队此战打得很出色，球迷很热情。第三局拉锯战最是精彩。

中国队主教练洛萨诺表示，球员们还没有完全发挥出水平，比赛中给予年轻队员更多的上场机会，为他们积累更多大赛经验，为亚锦赛做准备。



免费试阅14天