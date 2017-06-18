中国第一座民间保护站完成扩建

（联合早报网讯）地处可可西里东部边缘的中国第一座民间保护站——索南达杰保护站迎来了建成以来最大规模的扩建，目前扩建工作已经进入尾声。记者17日从可可西里国家级自然保护区管理局了解到，全新的保护站较以前规模更大，设施更加完善。

据中新网报道，1994年杰桑·索南达杰为保护藏羚羊遭到盗猎分子的杀害而殉职，为了呼吁更多的人保护藏羚羊，中国环保人士杨欣依靠义卖书籍筹集资金在距离格尔木200多公里的青藏公路旁建设了中国第一座民间自然生态环境保护站——索南达杰保护站，1996年5月，保护站奠基。在这二十多年的时间里，作为可可西里反偷猎工作的最前沿基地，保护站的建设促进了可可西里藏羚羊保护的进程。

可可西里国家级自然保护区管理局办公室主任嘎玛才旦告诉中新网记者：“索南达杰保护站是当年中国民间第一个自然生态环境保护站，目前经过多方努力，已正式转入政府官方的管理模式。通过多年建设，现在索南达杰保护站已初具规模，主要建设项目来源于北京援建项目资金和玉树州政府的投入。”

嘎玛才旦介绍说，索南达杰保护站设有住宿驿站，使过往青藏线上的人们可以在此休息。此外修葺一新的保护站还有一个小型的生态展馆，展馆主要分三个部分，一个是动物标本，一个是可可西里保护的20年的历史图片陈列展，还有一部分是社会各界对可可西里保护工作的关爱和支持。此外，地处该保护站的藏羚羊救护中心也已完成整修。

据报道，崭新的索南达杰保护站规模更大，保护站前4米多高的藏羚羊头形象设计异常醒目，而1996年修建的保护站原貌也得以保留。不少自驾游或骑车前往拉萨的游客到此纷纷停车拍照，其中不乏有外国游客。保护站的工作人员带领这些游客参观展厅，让他们深入了解可可西里的前世今生。

在各方的努力下，可可西里已经10年未发生盗猎案件。目前可可西里已经进入申请世界遗产的关键阶段，此次索南达杰保护站的整修已投资700万元人民币，扩建后的保护站建筑面积达到了2000多平方米。



免费试阅14天