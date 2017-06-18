第11届世界眼科医院协会年会在津召开

（联合早报网讯）第十一届世界眼科医院协会年会17日在中国天津召开，来自十五个国家的近百位学者专家齐聚一堂，聚焦医院管理与创新，进行面对面切磋、交流。

据中新网报道，世界眼科医院协会于2007年由新加坡国立眼科中心和荷兰鹿特丹眼科医院倡导成立，现任主席为新加坡国立眼科医院行政院长韦秀丽女士。协会成立以来，一直致力于通过增进世界各地眼科医院的经验交流，分享眼科诊疗活动的计划、组织管理以及医疗服务实施方面交流最佳的实践经验，达到持续改进提高眼病患者的就诊质量和治疗效果。

本届年会由由天津医科大学眼科医院承办。天津医科大学眼科医院创建于1989年，前身是世界人工晶体中国天津培训中心，是由新加坡国立眼科中心创建院长林少明教授捐资，与袁佳琴教授共同建设的一所集医疗、教学、科研、培训于一体的综合性眼病专科医院，也是天津医科大学唯一附属眼科三级甲等医院。

天津医科大学眼科医院院长李筱荣教授在致辞中说，天津医科大学眼科医院于2010年加入世界眼科医院协会，成为国内首家会员单位。近两年医院两次派出人员参加于2015年、2016年分别在新加坡和荷兰举办的WAEH年会，大家在会上交流各自对未来眼科医院发展创新性的探索和理念，分享所在医院在管理创新工作方面的经验和成果，收获很大。

当日的开幕式上，还举行了世界眼科医院协会的新成员入会仪式，来自美国、意大利等国家的六所医院成为了协会的新会员，这其中就包括上海的复旦大学附属眼耳鼻喉科医院。继天津医科大学眼科医院之后，又有第二所中国医院入会，这预示着中国将在世界眼科学的舞台上扮演越来越重要的角色。



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