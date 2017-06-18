梁振英：“一国两制”在香港的实践是成功的

（联合早报网讯）据中新社报道，近日，香港特别行政区行政长官梁振英在香港礼宾府接受中央媒体记者联合采访时说： “‘一国两制’在香港的实践是成功的。因为这个构思本身是科学、务实的。同时，在落实‘一国两制’过程中，中央对香港各个方面贯注了大量的心血，把这个有高度创造性、科学的共识，通过基本法加以落实。”

报道称，年过花甲的梁振英曾任香港特别行政区基本法咨询委员会秘书长、香港特别行政区筹备委员会副主任委员，参与了香港基本法的咨询和起草工作，也见证了“一国两制”在香港的实践历程。

他认为，“一国两制”在实践中出现新情况新问题是正常的，要确保“一国两制”在香港的实践不走样、不变形，主要是要严格按照基本法来落实“一国两制”。香港社会各界不仅要全面认识基本法的条文，还要全面准确了解基本法每个条文背后的原意。

梁振英说，香港回归祖国20年来，“一国两制”和基本法没有变；变的是香港社会和经济不断地发展。随着国家不断发展，香港的功能和作用也不断地变。“我们自己也应该主动去调整，使得香港能够不断地为国家的发展做出贡献。”

他指出，香港可以利用“一国两制”的双重优势，联系国外、国内，做到“国家所需、香港所长”。“国家所需”在不同时期不一样，“香港所长”在不同时期也不一样。要不断调整香港在“一国两制”下的功能，使其在国家发展的不同时期贡献力量。

梁振英说，年轻人是我们的未来，香港年轻人是优秀的。我对他们在香港社会、在国家未来发展的前景非常看好。

本月底即将卸任香港特区行政长官一职，但作为全国政协副主席，梁振英还将继续在政协的平台上发挥作用。他称自己责无旁贷，要把新工作做好。

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