洪秀柱提和平政纲 忧两岸心灵距离变远

（联合早报网讯）中国国民党主席洪秀柱今天表示，两岸多年交流未拉近心灵距离，年轻世代隔阂令人忧心。国民党通过和平政纲，是希望彻底解决两岸政治敌对问题，放下武力相向才能走向和平。

据中央社报道，第9届“海峡论坛”18日在福建省厦门市人民会堂举行。洪秀柱在论坛大会致词时说，当前两岸官方往来中断，在海峡论坛上感受两岸人民对促进交流的活力与热度，“彷佛在迷雾中看到了希望”。

她表示，国民党关切台湾迷失可能产生的危机，以及从认同错乱所衍生未来走向的混乱与摆荡。“两岸问题不解决，对大陆的发展影响也许没那么大，可是对台湾的影响却极为深远。”

洪秀柱说，两岸同文同种、血脉相连，多年来交流与密切往来，理应愈走愈近、愈走愈亲。但两岸心灵距离却似乎更为遥远，年轻世代存在隔阂，令人始料未及、非常忧心。

她指出，两岸政治敌对状态必须彻底解决，这是国共两党责无旁贷的使命。

她说，国民党2016年通过和平政纲，宣示反对台独的坚定理念，并提出深化“九二共识”，希望彻底解决1992年未解决的问题，让两岸在政治定位问题上达成根本共识。唯有如此，两岸才能跨越敌对、放下武力相向，走向真正的和平。

洪秀柱说，自己即将卸下国民党主席，相信继任者的智慧以及对台湾未来和两岸发展的使命感，“很快就会了解这一条和平之路才是解除两岸困境的最好途径”。

她表示，血缘无法割裂，“我们是土生土长的台湾人，也是中国人。我们不会忘记近代中国的苦难，以及复兴中华的理想”，期盼有朝一日“在和平之光的引领下，两岸终归一家”。



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