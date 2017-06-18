韩中贸易连续增长六月 韩媒：萨德影响不大

（联合早报网讯）大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）18日发布的数据显示，在“萨德”争议发酵的情况下，韩中两国贸易额仍连续六个月增长。

据韩联社报道，具体来看，去年11月韩国产品对华出口增速达0.2%，12月达9.7%，今年1月为13.4%，2月为28.7%，3月为11.9%，4月为10.2%。

韩国进口中国产品也连续六个月增长，去年11月增速为3.2%，12月为9.8%，今年1月为15.4%，2月为18.3%，3月为20.8%，4月为14.4%。

今年1-4月对华出口以存储器(69.8%)、其他石油产品(77.0%)、其他机械类(37.1%)、苯(243.3%)、其他化妆品(18.2%)为主增长。

与此相比，韩国加工食品对华出口今年3月和4月分别锐减20.9%和37.6%，半耐用品出口同期分别减少8.5%和19.8%，“萨德”矛盾主要拖累食品及消费品贸易。

KOTRA方面分析指出，在韩国和中国围绕“萨德”矛盾升级的情况下，两国进出口贸易连续六个月增加，归因于中国经济回暖，国际油价上涨，半导体行业进入景气周期，上年度对华出口骤减带来的基数效应等。

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