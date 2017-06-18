民航局副局长：中国国产飞机存在重销售轻服务、重公关轻技术误区

（联合早报网讯）6月17日，在清华大学经济管理学院举办的“第二届清华大学航空产业管理论坛”上，中国民用航空局副局长李健表示，在航空产品的售后服务和技术支撑方面，国产飞机存在着重销售轻服务、重公关轻技术的误区。“企业在适航服务能力方面，就有严重的缺陷，（这）不仅是产品质量问题，（还是）影响中国制造（的）问题。” 李健认为。

据澎湃新闻报道，李健介绍了波音和空客在售后服务方面的做法。波音和空客高度重视适航能力的提升、及时高效的售后服务与后勤支持。“他们在全球大概数千人的团队，数百名的专家，24小时不停地向客户提供支持服务。产品卖到哪里，网络（就）延伸到哪儿，服务中心就建到哪里，是一个全寿命的（航空产品）管理过程。”李健说。

李健强调，中国的航空企业要不断地完善客户使用困难（情况）的收集，制定相应机制，（如）客户评估机制，主动、及时地改进产品。交付一架飞机，（就要）制定完整的服务链条和程序。

中国国产飞机已经斩获大量国际客户。据悉，国产支线客机新舟60飞机目前在非洲、拉美、东南亚等地区运营，国产支线飞机ARJ21的国际客户包括刚果（布）、德国普仁航空公司、老挝航空公司、缅甸航空公司等，C919的国际客户包括美国通用电气租赁（GECAS）、德国普仁航空、泰国都市航空等国际客户。

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