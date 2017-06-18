社科院副院长：中国人口红利已消失

（联合早报网讯）6月18日消息，2017年中国财富论坛于6月16-18日在青岛举行。中国社会科学院副院长蔡昉出席并演讲。

据新浪财经报道，蔡昉介绍，中国的高速增长就是靠物质资本和劳动力的积累，是积累型的，是投入驱动型的。增长速度有一半是来自于物质资本和劳动力的投入驱动型的，即传统的经济发展方式。

2010年人口普查数据显示，中国15—59岁的劳动年龄人口到2010年达到峰值，此后就从正增长变成了负增长，所以2010年成为了中国的一个转折点。蔡昉认为，这个转折点的含义，就是人口红利达到了峰值，从此以后转入负的红利。

蔡昉表示，当传统因素不支持原来的速度，劳动生产率也不支持经济增长速度的时候，经济增长就进入到了一个新常态，这并不是中国犯了什么错误，而是到了这样的发展阶段，经济增长速度就要下行。

他还谈到，在过去40年多数时间里，中国是靠把穷人，把低收入者变成更高收入者的脱贫为主的改善方式。今后，越来越是一个稳定、扩大和提高中等收入群体的过程。

蔡昉表示，国家统计局把中国的家庭分成五类，五等分，中间60%的人口是中等收入群体，他们的收入每天都是几十美元，也就是说中国很大一部分人都变成了中等收入群体。

但是这种中等收入群体还不够稳固。蔡昉表示，“我们目前有2.7亿农民工，从农村进到城市的有1.7亿农民工，而农民工目前他每个月的平均工资是超过了3000元，三千多块钱按购买力评价，折下来，每天大概能有30美元。这个按购买力评价，因为每天多少美元这个标准是用购买力评价算的。这个数字就意味着他们确实也可以算作是中等收入群体，但是我们也知道，农民工他就业是不稳定的，社会保障是不健全的，基本公共服务享受得也不充分。”

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