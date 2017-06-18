赖清德：亲中爱台论 台为核心也着墨中国大陆

（联合早报网讯）台南市长赖清德当地时间昨晚在美国新泽西州表示，不管是两蒋时代或前总统李登辉、陈水扁等两岸政策都不够完整，唯有“亲中爱台”论，既以台湾为核心，也着墨和中国大陆的关系。

据联合新闻网报道，他相信，台湾要以柔克刚、灵活应对，只要以台湾为核心，发展经济、推动民主、保障自由、爱护人权，持续下去，绝对有办法解决两岸的关系。

赖清德昨晚应北美洲台商联合总会年会的邀请，就“看见台湾、相信未来”作专题演讲，来自全美各地台商会长及干部近400人与会。他特别举以色列推动中东和平为例，进一步阐释“亲中爱台”论述。

对于台巴断交，他指出，中国大陆以为可以影响台湾，但股市及金融市场根本毫无反应，显示中国不可能影响台湾的民主、自由、人权。只要蔡英文总统把台湾处境讲清楚，号召国人、朝野政党做政府的后盾，台湾一定可以通过考验。

赖清德并举以色列为例，强调和平不是靠签协议达成，而要透过交流合作，换取信任，也就是以合作取代对抗、以交流取代围堵，彼此互相合作、分享成就，中东才有可能和平。

谈到“亲中爱台”论，赖清德说不只爱台，也是向中国大陆伸出友谊双手，透过交流，增进了解、理解、谅解、和解及和平发展。

他说，包括台北市长柯文哲“友中”、台中市长林佳龙“知中”、桃园市长郑文灿“和中”及高雄市长陈菊的“和平发展”都在他的论述里。

他认为，两蒋时代是“反中”，马政府时期则僭越人民决定台湾前途的决定，迳自接受代表“一个中国”的“九二共识”，这是“倾中”。不管“反中”或“倾中”都没有着墨台湾的地位，而前总统李登辉的“两国论”及陈水扁的“一边一国”，基本上以台湾为核心，但跟中国关系一刀切。

赖清德接着表示，台湾与中国是文化同源，地缘位置又是利益相依。“一个进步台湾，可以带动一个繁荣中国，一个稳定中国，可以提供安全的台湾”，“亲中爱台”论述，不仅以台湾为核心，也着墨跟中国的关系。

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