6月北京新房和二手房交易量持续下滑

（联合早报网讯）“3·17”楼市新政实施以来，北京新房网签量持续下滑。据伟业我爱我家集团市场研究院数据统计，6月上半月(6月1日-6月15日)，北京全市新建商品住宅(不含保障房)共网签961套，与5月上半月相比下降28.2%，同比2016年6月上半月下降49.3%。

据中新网报道，6月上半月，北京新建商品住宅签约961套，其中，别墅网签174套，与5月同期相比下降15.1%，同比去年同期下降67.7%；自住型商品房网签20套，与5月同期相比增加17套，同比去年同期减少32套；其他商品住宅网签767套，与5月同期相比下降32.1%，同比去年同期下降41.1%。

伟业我爱我家集团副总裁胡景晖分析认为，“3·17”新政及之后一系列从紧从严的楼市政策推出后，对扭转市场预期、降温楼市、平抑房价起到了立竿见影的作用。从目前的成交情况来看，市场实际合同签订量比新政前下滑明显，交易量已经跌入谷底。

胡景晖分析认为，由于楼市调控对开发企业和项目入市管控力度的增加，导致了供应萎缩；对于购房者来说，首付款比例增加，加大了支付压力，有购买力的需求大幅减少。需求萎缩，加速了交易量的持续下滑。

此外，近些年，地价高企使得新房市场逐步豪宅化，在市场调控趋紧的背景下，豪宅入市困难重重，而中低价位的普通商品住宅供应不足，使得市场上满足工薪阶层置业改善的新房供应短缺。

不过，北京已明确未来五年将新建150万套住房，包含25万套自住型商品住房和20万套中低价位、中小套型商品住房。胡景晖分析，随着这些新房陆续入市，北京的新房供应结构将会更加合理，房价也将呈现结构性回落。

6月上半月，北京不仅新房交易量下滑，二手房市场也持续低迷。该机构数据显示，6月上半月(6月1日-6月15日)，全市二手住宅共网签4082套，较5月上半月下降13.6%，环比5月下半月下降33.3%，延续了“3·17新政”以来的持续下滑趋势。

胡景晖分析认为，目前，北京二手房市场交易规模尚未达到2014年的最低点，市场还存在一定的降温空间，但降幅将逐步缩小并在低位企稳，随着交易量的持续低迷，已经松动的房价将出现更明显的回落。

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