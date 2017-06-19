粤赣高速客车相撞致三死10余伤

（联合早报网讯）昨日中午，中国粤赣高速河源市区往江西北上方向的城南路段发生一宗交通事故，在多辆小轿车追尾的过程中，其中一辆大客车紧急避让时发生侧翻，随后越过中间防护栏又刮碰相撞到另一南下车道的大客车，事故共导致三人死亡10余人不同程度受伤。

据广州日报报道，据当地交警介绍，当天中午12时30分，一辆从深圳开往山东临沂市的大客车（车牌号粤BG91 ），当行至粤赣高速（又称长深高速）北上方向河源市区城南路段时，因前方发生多车（3辆小轿车）追尾事故，紧急避让致使车辆失控，该辆客车越过中间防护栏后，又与南下车道从福建省永定开往广州的大客车（车牌号闽FY18 ）相撞，事故造成3人当场死亡、10多人不同程度受伤。

事故发生后，河源市委书记丁红都，市长叶梅芬，市委副书记，政法委书记彭定邦第一时间作出指示，要求全力救治伤者，查明事故原因，尽快恢复交通，做好善后工作。

河源市交警对粤赣高速事发路段双向车道进行临时交通管制，以防发生二次事故。当地消防员马上用切割工具对大巴上的障碍物进行破拆，将10多名被困伤员救出，并移交给现场医护人员治疗。至16时许，消防员冒着大雨将最后一名被困人员救出。

事故还造成粤赣高速河源市区路段一度交通拥堵长达4个多小时，事发路段双向车道的汽车长龙排成长达10余公里。

免费试阅14天