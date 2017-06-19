柯文哲出访杜林 将点燃世大运圣火

（联合早报网讯）2017世大运即将开幕，台北市长柯文哲今天（19日）将率团前往意大利杜林，举行世大运的母火引燃仪式，圣火将陆续传递至意大利拿坡里、泰国曼谷及韩国大邱，预计在29日返回台湾。

据中央社报道，台北市长柯文哲昨天深夜率领市府团队、火炬手团及行政院代表团抵达桃园机场，搭乘今天凌晨的班机，前往第一届世界大学运动会主办城市－意大利杜林，引燃世大运母火。

柯文哲指出，2017世大运将于8月19日开幕，筹备过程遭遇到很多挫折与困难，靠着市府团队的努力和台湾民间社会协助，解决问题从无到有，每一步都在为台湾史上最大规模的国际赛事写下历史。

柯文哲表示，完成母火引燃任务后，火炬手会将圣火陆续传递至意大利拿坡里、泰国曼谷、韩国大邱，预计29日回到台湾，传上台湾第一高峰玉山，并接续在全台各县市传递。

柯市长表示，台北市政府团队会留在意大利进行市政考察，拜会众议员、参议员及杜林市长Chiara Appendino，并参访当地大都会城市中心（UCM，Urban Center Metropolitano）、国立电影博物馆（Museo nazionale del Cinema）等历史建筑。柯文哲预计22日返抵台湾，圣火队则于29日抵台。

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