赖清德：接受“九二共识”不是问题 问题在一国两制

（联合早报网讯）台南市长赖清德18日在美国马里兰州表示， 废除民进党党纲不是问题，问题是否接不接受“九二共识”，接受“九二共识”也不是问题，问题是在一国两制，台湾人民不可能接受澳门跟香港地位的“九二共识”；他并强调，他所提出“亲中爱台”是向中国大陆伸出友谊的手，与两蒋时代的“反中”不同，也与台湾前总统马英九的“倾中”不同。

台湾联合报报道，他解释，“亲中爱台”的亲中，跟两蒋时代的“反中”不同，也跟马英九僭越台湾人民决定国家未来方向的权利，去接受一个中国原则的“九二共识”的“倾中”不同；“亲中”就是向中国大陆伸出友谊的手，但是以台湾为核心。

赖清德应大华府地区台湾同乡会邀请，18日下午在马里兰州台湾基督长老教会，以“台湾的改革之路”发表演说；他在演说后接受提问，回应媒体询问有关其“亲中爱台”论述，以及他对民进党立委许智杰提出“条件九二共识”的立场。

赖清德说，两岸应该要以对话取代对抗，以沟通取代围堵；“亲中爱台”最主要的意义是以台湾为核心，向中国大陆伸出友谊的双手，希望透过交流能够达到了解、理解、谅解、和解，然后和平发展。

他表示，中国大陆不是要统一台湾，在马英九任内，中国国家主席习近平公开讲台湾的未来是等同香港、澳门的一国两制；“这不是统一，而是将台湾的地位从一个拥有人民、土地、主权的国家，要降为殖民地地位的香港澳门，这台湾人民不可能接受。”

至于民进党立委许智杰提出“条件九二共识”，指不一定要和大陆敌对，若在政治民主、尊重人权、经济富裕等条件下，可与大陆讨论九二共识，创造朦胧美和模煳的平衡点；赖清德说，“九二共识”不是问题，问题在最后的一国两制。

赖清德接着说，废除民进党党纲也不是问题，下一个问题是你接不接受九二共识，一个（中国）原则；接受“九二共识”也不是问题，问题是在一国两制，台湾人民不可能接受澳门跟香港地位的“九二共识”。

一名来自台南的侨界人士询问赖清德，即使他提出“亲中爱台”，但大陆可能不接受台湾的善意；赖清德回答，“我们想跟他们做朋友，他不接受反而想挖我们的邦交国，国际看得清楚”，不需要因为大陆的态度，而改变台湾的态度。

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