中国著名相声表演艺术家唐杰忠逝世

（联合早报网讯）据人民日报客户端6月18日消息，中国著名相声表演艺术家唐杰忠先生逝世，享年85岁。

报道称，从唐杰忠先生的徒弟、相声演员韩占军处获悉，唐杰忠先生于18日晚不幸逝世，享年85岁。

唐杰忠是中国著名的相声表演艺术家。1932年生，山东黄县人。中华说唱艺术研究中心常务理事、北京语言学院中外文化研究所兼职教授、新加坡新风相声学会顾问。曾被评为“全国十大笑星”。获得“侯宝林金像奖”、“中国曲艺牡丹奖终身成就奖”。

1949年入伍，进入某部文工团。1958年调入广州军区战士杂技团，成为一名专业相声演员。1964年进京拜刘宝瑞为师。他创作表演了《柳堡的故事》，师父亲自为他捧哏。1964年调入中央广播说唱团。1974年开始与马季搭档，合作演出了《友谊颂》、《新〈桃花源记〉》、《海燕》、《高原彩虹》等相声，蜚声全国，红极一时。后与郝爱民搭档，推出了《彬彬有礼》、《父与子》、《英雄启事》等作品。

1985年开始与姜昆合作，表演的《虎口遐想》、《电梯奇遇》、《学唱歌》、《着急》、《重大新闻》等，反响强烈。曾连续参加中央电视台春节联欢晚会的演出，并多次担任大型文艺晚会的主持人。

他的捧哏朴实憨厚，儒雅自然，并且能够根据不同合作伙伴的特点及时调整表演风格，能够与每一位逗哏演员配合得严丝合缝。

唐杰忠收有徒弟张茂起、李建华、李艺、刘全刚、李金祥、赵斌、崔喜跃、杨宁、巩汉林、魏真柏、朱琦、汪声亚、杨祖尧、卡尔罗、马洛、罗爱恬、白玉、禹宝东、王德枋、徐锦江、赵志洪、韩占军等。

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