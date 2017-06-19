女学者在美失联近10天 李昌钰参与核心调查可能性不大

（联合早报网讯）中国女学者章莹颖在美国伊利诺伊州失联将近十天，她的亲属在北京时间17日晚间抵达美国。中国驻芝加哥总领事馆工作人员引述警方的话说，案件调查取得了重大进展，但是没有透露详情。美国联邦调查局（FBI）悬赏1万美元征集线索。对于有消息说，美籍华人刑侦专家李昌钰将参与案件调查，中国驻当地领事馆的工作人员和华人协会负责人都表示，这个传言目前没有得到确认，李昌钰参与核心调查的可能性不大。

据央广网报道，章莹颖的父亲、小姨和男朋友在美国中部时间17日上午（北京时间17日晚）到达芝加哥。中国驻芝加哥总领事馆和美国联邦调查局（FBI）的工作人员以及章莹颖的同学代表和律师到机场迎接他们。

总领事馆工作人员介绍，在FBI官员办公室的协调下走了特別通道。他们安排了芝加哥著名的华人律师王志东，就法律上的事宜跟他们进行了简短沟通。

总领事馆工作人员开车带三位亲属到章莹颖做访问学者的伊利诺伊州大学香槟分校（UIUC）。三位亲属被安排住在学生公寓，他们之后和警方见面两个小时，了解案件进展。

中国驻芝加哥总领事馆的工作人员说，警方形容案件调查取得重大进展，但是因为工作的需要，目前不能够透露具体细节。“他们表示案件有了进展，用了一个词叫significant，重大的进展。但法律不允许他们说。根据他们多年的经验，现在过多披露信息无助于案件进展。”

相关的调查搜证工作也还在继续，伊利诺伊州大学香槟分校警方的twitter账号发布消息说，FBI悬赏1万美元征集案件相关的信息。截至北京时间18日下午，网络筹款平台上为章莹颖家人募集到的捐款已经超过3万美元。

中国驻芝加哥总领事馆的工作人员称，警方和FBI已经投入不少人力物力开展调查，“FBI在当地的高级主管约翰说，他从来没有见过投入这么大的人力和物力来调查这样的案件，不但得到了FBI和州警方，还得到州政府和市政府、联邦政府的协助。现在FBI将该案作为优先级的案件处理，全力进行调查。”

不过伊利诺伊州的华人，中伊州华美协会的主席李振昌表示，当地的监控摄像头并不像中国国内这样密集，因此要查找到涉案的车辆和人员难度会大一些。他们以华人协会的名义发布公开信，希望推动警方加大侦查力度。“现在的进展远远不能满足我们华人对案件进展的要求。每过一天，我们的心情就沉重一分，希望他们多投入警力、资金和资源。”

中国驻芝加哥总领事馆的副总领事余鹏在接受美国中文电视采访时也表示，这件事国人都很关注，目前美国各方面的媒体也都非常关注。希望警察能够调动更多力量投入到案件的侦破中。

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