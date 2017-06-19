广西破获特大制售假发票案 票面金额逾4亿

（联合早报网讯）广西南宁市江南区公安分局18日通报，该局近期联合国税、地税等部门联合展开打击行动，成功破获一起制造、销售假发票案，缴获非法制造印章33个、假发票成品三百余份，空白假发票近五千份，假票面金额达4.3亿元人民币。

据中新网报道，“开发票价格优惠，联系电话：1xxxxxxxxxx……”江南区警方介绍，5月初，警方接到线索，发现犯罪分子用群发短信的方式明目张胆地招揽违法生意，便迅速成立专案组，对此案展开侦查。

通过走访调查和海量摸排，民警整理出了多个可疑对象，犯罪嫌疑人十分狡猾，神出鬼没，行踪不定，民警经过多日连续作战，摸底排查，最终锁定犯罪嫌疑人黄某的行踪。

根据前期侦查，民警制定了周密的抓捕方案，等待最佳的收网时机。5月12日晚，黄某突然出现在青山立交桥附近，被蹲点民警及时控制，当场搜出印有某酒店管理有限公司广西增值税普通发票，票面金额15.9万元。

经审讯，黄某承认，其从2016年1月开始，制造假发票并通过群发短信的方式招揽客源，倒卖假发票获利。

目前，黄某因涉嫌非法制造发票、出售非法制造的发票被刑事拘留，案件正在进一步审理当中。

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