赖清德访美谈话 台南市府：媒体断章取义 标题杀人

（联合早报网讯）台南市长赖清徳这次访美的演讲，有关“亲中爱台”及两岸关系的看法，台南市府今天表示，部分媒体的报道赖清徳说“九二共识不是问题”，以及指“亲中爱台言论”赖清徳自认超越过去历任总统，根本断章取义，标题杀人。

台湾自由时报报道，台南市新闻处长许淑芬表示，“部分媒体报道显有误解，赖市长的演讲内容并无自评超越历任总统，赖清徳市长也没有改变对台湾前途一贯的看法。为避免以讹传讹，特此说明。”

许淑芬表示，赖市长的演讲是指中国大陆要九二共识，但接受九二共识也无解问题，废弃台纲也不能解决问题。但却被说成“九二共识不是问题”，这根本是断章取义。

至于赖清德17日受邀在北美洲台湾商会联合总会的第一天演讲，他当时阐述“亲中爱台”说时表示，两蒋时代是“反中”，马政府时期则是“倾中”。不管“反中”或“倾中”都没有着墨台湾的地位，而前总统李登辉的“两国论”及前总统陈水扁的“一边一国”，基本上都是以台湾为核心， 但跟中国大陆关系一刀切。

许淑芬表示，该论述却被下标为“赖清德自认压过过去历任总统”，根本是“标题杀人”。

台湾总统府对此表示，经了解，这是断章取义的错误报道，赖市长原意并非如此，市府也已实时澄清，类似不正确的讯息，没有评论的必要。

另一方面，民进党以及陆委会也皆不作响应。台湾陆委会也表示，尚未厘清赖清德的谈话内容，“目前没有评论”。

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