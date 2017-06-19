挖掘机凌晨入文保区施工 山东胶州百年围墙被拆

（联合早报网讯）在中国山东省胶州一处文物保护单位，一工地的挖掘机凌晨擅自闯入施工，被周边居民扣留。日前，该工地相关工程已被当地文保部门叫停。

据齐鲁壹点报道，6月15日凌晨5时许，家住胶州市广州路西侧文渊阁小区的王先生被挖掘机的轰隆声吵醒，他揉一揉惺忪的睡眼却被眼前的景象吓了一跳，原来一辆挖掘机不知什么时候已经将小区北侧的一堵围墙推倒，正在围墙内的绿地中施工。驾驶挖掘机的工人向居民解释，“我们是合法施工。”施工人员称这里要建设一个楼盘，并将居民带到了一处张贴施工图纸的墙壁，让居民查看他们的施工证明，但是居民并不买账，而是强行将施工阻止，并扣留了挖掘机。

据了解，文渊阁小区北侧是一片绿地，绿地的北侧是“瑞华学校旧址”，中间由一道围墙隔开。而在“瑞华学校旧址”的北侧，胶州市政府于2006年立了一块石牌，上面明确标注了“瑞华学校旧址”是胶州市级文物保护单位，保护范围为“以楼基为界，四周各外扩30米”，建设控制地带为“以保护范围为界，四周各外扩20米”，根据胶州市人民政府的这块石牌的规定，挖掘机拆毁的围墙和绿地皆在“保护范围”和“建设控制地带”之内。

6月19日下午，胶州文保部门相关工作人员介绍，胶州“瑞华学校旧址”为胶州市级文物保护单位，现在正在申报第十批青岛市文物保护单位，按照相关规定，“瑞华学校旧址”周围50米以内未经文保部门审批不得动工。文保部门得知“瑞华学校旧址”遭破坏，立即向胶州规划局和文化执法部门发函，要求立即停止施工。胶州文保部门相关工作人员还说，根据相关法规，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。对文物建筑周边区域建筑设计方案进行论证并形成专家论证意见，逐级向相应文物行政部门提出申请，依法对该文物保护单位进行保护。审批意见未下达之前施工单位不得进行动土施工，避免国有文物遭受损失。

“我们要求不管是谁拆了外墙、破坏了绿地，都要恢复原貌。”文渊阁小区的一位居民告诉记者，但是截至6月19日上午11点，施工人员和小区居民仍未就此问题达成一致。

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