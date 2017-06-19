双城论坛敲定 学者：柯文哲善意是关键

（联合早报网讯）2017双城论坛确定7月2日在上海举办。大陆学者包承柯表示，台北市长柯文哲的善意是本届论坛能举办的重要因素；至于外界将双城论坛与中共党庆一起联想，则是“多虑了”。

台湾中央社报道，华东师范大学两岸交流与区域发展研究所副所长包承柯说，双城论坛在当前两岸官方交流中断的情况下更有指标性意义，台北跟上海都付出很多努力促成本届论坛举行。

他认为，柯文哲会前不断释出的善意是重要因素，包括先前“两岸一家亲”的论述。他说，柯文哲“非常务实、在两岸关系的立场上很清楚”，而且他虽有绿营支持者，但没有组织牵制，可以根据自己的立场和判断说话。

包承柯认为，柯文哲是“有台湾情结的台北市长”，而这对于上海、台北两市交流并没有什么妨碍。

不过，柯文哲7月1日就将率团赴上海，当天适逢中共党庆，舆论又掀波澜。包承柯说，媒体“多虑了”，就他所知，双城论坛本来要在6月下旬举行，后来因“时间等因素乔不拢”，延到7月初，接近7月1日中共党庆“纯粹是巧合”。

他强调，“我们不会需要柯文哲来帮我们庆党庆，不需要对岸（台湾）来敲锣打鼓，没有必要”。

双城论坛自2010年起，每年分别在台北及上海举行，上海市人民政府台湾事务办公室今天宣布，“2017上海台北城市论坛”预定7月2日在上海举办，主题为“健康城市”。

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