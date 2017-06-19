天舟一号完成绕飞和第二次交会对接试验

（联合早报网讯）天舟一号货运飞船今天（19日）14时55分，完成与天宫二号空间实验室的绕飞和第二次交会对接试验。

据新华网报道，当日9时37分，在地面决策指导下，天舟一号绕飞试验开始实施。地面首先发送分离指令，天宫二号停控，对接机构解锁，两航天器分离。天舟一号按程序逐步撤退至后向5000米，并保持约90分钟。地面确认航天器状态正常后，发令控制天舟一号开始绕飞，从后向5000米绕飞至天宫二号前向5000米。在此期间，天舟一号完成偏航180°转倒飞，天宫二号完成偏航180°转正飞。

绕飞试验完成后，天舟一号与天宫二号开始第二次交会对接试验。天舟一号离开前向5000米停泊点，逐步接近至前向30米，之后与天宫二号对接机构接触，完成对接试验。

这次试验的顺利完成，巩固了航天器多方位空间交会技术，对于后续空间站工程建设具有重要意义。

天舟一号是中国首艘货运飞船，于4月20日晚在文昌航天发射场发射升空。天宫二号是中国真正意义上的空间实验室，于2016年9月15日发射。

按计划，天舟一号和天宫二号总共会进行三次交会对接、三次推进剂补加。《新京报》称，一般交会对接需要两天，最后一次会试验快速交会对接，快速对接只需要6小时，为将来空间站的快速交会对接做准备。

15日18时28分，天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室顺利完成第二次推进剂在轨补加试验。与此同时，央视网日前报道称，自天舟一号与天宫二号交会对接形成组合体以来，已稳定运行54天，期间按程序开展了一系列空间科学实验和应用技术试验，任务各项工作进展顺利。

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