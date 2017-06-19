中国成功研发深地探测核心装备

（联合早报网讯）中国科学院地质与地球物理研究所承担的国家重大科研装备项目“深部资源探测核心装备研发”今天（19日）在北京顺利通过验收，标志着中国在深部资源探测装备技术领域获得重大突破性进展。

中新网报道称，长期以来，中国大型地球物理探测装备和核心软件几乎全部依赖进口。在中国科学院和财政部的支持下，中国科学院地质与地球物理研究所从2013年开始组织国内优势研究团队，打磨“利器”，并依据“攻深探盲”勘探流程中靶区优选、矿区勘查、矿体详查三个层面的技术需求遴选出八个子项目。

这些深部资源探测装备分别是：卫星磁测载荷、航空超导全张量磁梯度测量装置、航空瞬变电磁勘探仪、探矿重力仪、多通道大功率电法勘探仪、金属矿地震探测系统、深部矿床测井系统和组合式海底地震探测装备。

中国科学院地质与地球物理研究所研究员底青云表示，团队多项关键技术填补国内相关领域技术空白，比如研制出航天级磁通门磁强计、质子旋进磁强计等核心部件。在八个子项目里，航空超导全张量磁梯度测量装置与探矿重力仪达到实用样机水平，其余六个均达到了工程化水平。

《中国青年报》称，中国大宗矿产资源储量严重不足，矿产勘探和开采集中在500米深度以上，而500—4000米深度的主体含矿空间尚待勘查。正因为如此，“向地下深部要资源”成了中国矿产资源开发的主要战略选择之一。其中关键则是“地球物理探测技术”，用于“透视和照明”地球内部、“攻深探盲”。所谓“攻深”是指勘探埋深500—4000米的矿产资源；“探盲”则是指寻找沙漠、戈壁、植被等覆盖区地下矿产资源。

央广网称，项目研制的核心部件与装备已经得到了推广应用。磁通门磁强计关键技术已应用于中国首次火星探测工程。

免费试阅14天