北京市委书记蔡奇：今后五年有七个具体目标

（联合早报网讯）中国共产党北京市第十二次代表大会今天（19日）开幕。北京市委书记蔡奇向大会作报告时，对北京今后五年发展提出七个具体目标；其中居于首位的是，疏解非首都功能，强化北京作为全国政治、文化、国际交往、科技创新中心的战略定位。

据中新社报道，蔡奇说，过去五年来，北京加快疏功能、转方式、治环境、补短板、促协同、惠民生，开启了首都现代化建设的新航程。今后五年奋斗的目标是：建设国际一流的和谐宜居之都取得重大进展，率先全面建成小康社会，成功举办一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会，初步形成京津冀协同发展、互利共赢的新局面，城市发展质量、人居环境质量、人民生活品质和城市竞争力进一步提高。

针对北京今后五年的发展，蔡奇在报告中明确了七个具体目标。

第一，疏解非首都功能取得明显成效，中央政务活动服务保障能力显著增强，全国文化中心地位更加彰显，国际交往环境及配套服务能力全面提升，具有全球影响力的科技创新中心初步建成。

第二，中心城区功能重组有序推进，城市副中心主要功能节点初具规模，新城综合承载能力明显增强，构建“一核一主一副、两轴多点一区”的城市空间。北京市新版城市总体规划送审稿提出了新的城市空间布局，一核：首都功能核心区，即东城区、西城区；一主：中心城区，即城六区；一副：位于通州区的北京城市副中心；两轴：中轴线及其延长线、长安街及其延长线；多点：5个位于平原地区的新城，即顺义、大兴、亦庄、昌平和房山新城；一区：生态涵养区。

第三，科技创新引领作用更加凸显，服务业优势地位更加巩固，战略性新兴产业持续壮大，信息化水平大幅提升，城乡发展实现一体化，开放型经济新体制基本形成，全社会劳动生产率稳步提高。

第四，高消耗、高污染产业全面退出，PM2.5年均浓度持续下降，重要河湖水生态系统逐步恢复，绿色生态空间不断拓展，绿色生产生活方式普遍推广。

第五，就业更加充分，社会保障制度更加完善，公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化程度走在全国前列，低收入村和低收入农户帮扶任务全面完成，中等收入群体不断扩大。

第六，市民素质和城市文明程度显著提高，文化事业和文化产业繁荣发展。法治在城市治理中的作用得到充分发挥，社会治理体系不断完善，社会保持和谐稳定。

第七，全面从严治党深入推进，管党治党水平显著提升，党内政治生活更加严格规范，党风政风持续向好，政治生态风清气正。

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