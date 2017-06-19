中韩20日将举行外交高级别战略对话

（联合早报网讯）据韩联社报道，韩国外交部今天（19日）表示，第一次官（副部长）林圣男今天访华，明天（20日）将在北京与中国外交部副部长张业遂举行第八次韩中外交高级别战略对话。这距离上一次对话有一年四个月。

韩国外交部表示，这是文在寅政府成立后韩中两国首次进行战略对话，将讨论韩中关系和朝鲜半岛局势、地区和国际问题等，也为二十国集团（G20）峰会上韩中两国首脑会面打下基础。G20峰会将于下月7-8日在德国汉堡举行。

韩媒分析，林圣男有可能谈及“萨德”问题和政府环境影响评估方针。韩国前总统李明博执政时期的2008年5月，韩中在首脑会谈上就举行副外长级战略对话达成一致，并于同年12月举行首次对话。之后，双方于2010年4月和9月举行第二、三次，2011年12月举行第四次，2012年11月举行第五次，2013年6月举行第六次，2016年2月举行了第七次对话。去年7月，韩国政府决定部署“萨德”反导系统后，中国拒绝一切有关政治局势、地区和国际问题等涉及两国政治、军事问题的高级别对话，以示抗议。

据中国外交部网站消息，外交部发言人耿爽今天在例行记者会上表示，外交部副部长张业遂将于6月20日在北京与韩国外交部第一次官林圣男举行第八次中韩外交部门高级别战略对话。他指出，当前中韩关系处于重要时期，双方将利用此次战略对话，就中韩关系和朝鲜半岛局势等共同关心的问题交换意见。中方希望此次对话能够为中韩双方加强沟通、增进互信，推动妥善解决分歧和促进双边关系改善发展发挥积极作用。

免费试阅14天